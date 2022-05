Efter ca 10år är det dags att uppgradera, tips och råd på uppgradering som ska "hålla" kommande decennium.

Skämt åsido så är det äntligen dags för en uppgradering känner jag, det jag behåller från nuvarande är mitt 1060 6gb som kommer få vara med något år till, lite ssd och mekaniska hårddiskar samt mitt nätagg. Läst vid flertal tillfällen att det är bättre att köra ddr4 just nu då ddr5 är så nytt etc, men jag tänker att jag gör det bytet nu så har jag ett moderkort för framtida ramuppgraderingar. Det jag känner är spikat av detta här under är CPU samt RAM och chassi.

Så det jag undrar över gäller:

Moderkort, är det jag har här under tillräckligt bra? tips om något annat? (som håller ungefär samma prisklass)

Kylning, är detta en bra CPU-kylare? behövs fler fläktar i chassit?

M.2, då jag inte har något M.2 sen tidigare, är detta en bra start?

lite info; Speldator så jag gör inget överdrivet på datorn, vill att den ska kunna klara nya spel, Hade velat att den kan hantera två skärmar. Bryr mig inte om RGB. grafikkortet ska bytas om 2-3 år.

Tack så mycket för hjälpen! / Stefan