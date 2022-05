Köpråd för en bra byggd laptop som knappt skall spelas på.

Hej!

tl;dr

Jag vill ha en riktigt välbyggd laptop med bra, relativt tyst, kylning och en grym skärm. Den skall användas till att köra flertalet twitchströmmar i åtminstone 720p simultant och kunna hantera enklare spel typ Minecraft. Buget hamnar jag gärna på runt 10k men behöver jag gå högre för att få det jag vill så får jag väl göra det.

Min gamla Alienware 14 fyller snart 9 år och den börjar ge upp mer och mer. Batteriet är utplockat sen ett tag tillbaka, skärmen småstrular ibland och det vore gött med en ny bärbar dator överlag.

Jag betar igenom en sån där lista över "saker att nämna" och lägger lite kommentarer efteråt.

Budget?

Det är väl inte helt satt i sten men någonstans runt 10 000 vore trevligt, vill hålla mig under 20 000.

Storlek?

15-16 tums skärm

Har som sagt en AW 14-tummare och jag skulle uppskatta en lite större skärm, har sett att en del t.ex. lenovo thinkpads har en 14-tumsskärm i 16:10-format som kanske också skulle funka dock.

Upplösning?

Inte jättekinkigt, åtminstone 1080p men högre än så är inte fel det heller.

Hur mycket batteritid behöver du?

Batteritid är egentligen inte jätteviktigt, den jag använder nu har jag klarat mig utan ett batteri i i några år. Datorn kommer troligen i nästan alla fall mest användas där jag har tillgång till ett eluttag.

Kommer du spela spel på datorn?

Jag har nästan helt slutat att spela datorspel men jag vill ha möjligheten att dra igång lättare spel om suget faller på. I nuläget är det mest en del Minecraft (java) som körs.

Vad mer kommer du använda datorn till?

Den kommer framförallt at användas till att kolla på video. Blir mycket twitch streams och ett krav är att den utan problem skall kunna hantera ett flertal streams i åtminstone 720p samtidigt. Kommer eventuellt att köra lite matlabsimuleringar på den och kanske även lite lättare modellering/rendering i t.ex. Blender. Men just renderingsbiten kan ju i princip äta hur mycket kraft som helst så det är inget behov som behöver tas i beaktande.

Hur mycket lagring behövs?

På nuvarande datorn har jag en 750GB HDD men innan jag ens startade den slängde jag i en extra 120GB SSD mSATA som systemdisk.

Använder inte jättemycket lagring i och med att all media strömmas nuförtiden men åtminstone 500GB totalt. En sak jag verkligen skulle uppskatta är om datorn som min nuvarande har möjlighet att utöver den ordinarie lagringen har plats för att peta in en extra disk. Dels funderar jag på att köra dubbla OS (Windows och någon linux/unix/ubuntu/vaddetnuheter) och dels tycker jag att det är väldigt trevligt att kunna ha en disk för ren lagring.

Har du några särskilda sidor du vill köpa från?

Njae. via rabatter har jag 10% rabatt från lenovo och en del rabatt på HP. Dock är det ju inte omöjligt att datorn blir billigare om jag köper från en återförsäljare ändå.

Hur länge vill du behålla din laptop?

Så länge den funkar och jag trivs med den. Den senaste har ju överlevt 9 år och inte blivit särskilt daltad med men det beror lite på pris också. Jag lägger hellre 15k på en välbyggd dator som håller 7 år än 10k på en halvskramlig historia som håller 3.

Övriga kommentarer:

När det kommer till RAM är ju mer alltid bättre, särskilt med många videoströmmar i Chrome som kan mumsa i sig rätt mycket. Sen spelar det ju egentligen ingen roll om jag skaffar en billigare dator med lite RAM så länge jag kan slita ut det och slänga in eget, då vill jag ha Dual Channel åtminstone.

Jag har haft nog med skraltig halvkass kylning som får datorn att morra som en jetmotor så fort den anstränger sig så ljudnivå och bygkvalitet är viktigt för mig.

Jag vill ha ett vettigt tangentbord och till min nuvarande pekplatta har jag slängt in en Synapticdrivrutin där jag kan ställa in gester, att pekaren "glider" vidare är jag släpper plattan och lite sådant. Just glidfunktionen gör det så mycket enklare att flytta markören och jag skulle sakna det om jag inte hade den möjligheten längre, å andra sidan kanske lenovos lösning med en liten minijoystick kompenserar för det?

Jag vet inte hur laptopskärmar är nuförtiden men min senaste dator hade jag en IPS-skärm som krav pga betraktningsvinklarna. Jag står inte ut med en dator där halva skärmen blir oläslig för att du flyttar huvudet lite. Jag skulle säga att en bra skärm är hög prio.

Jag tror jag har fått med det mesta men är det något annat ni behöver veta för att ge bra råd så är det bara att fråga.

Tack på förhand!