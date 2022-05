80% lägre prestanda med Veracrypt

Skrivet av Svensktiger: Kolla så att du klarar HW accel kraven:

Japp, den verkar ha HW accel, det är Ryzen 7 5800x processor

Skrivet av xxargs: Mäter du verkligen lika, och på samma filsystem före och efter ?? - av hur noteringen är gjord så går det inte att avgöra då du inte har SEQ-mätningar på 1MB med i mätningarna före. Om dessa inte skiljer sig nämnvärt mellan före och efter veracrypt i sekventiell skrivning så är den större skillnaden av 4k-prestandan en effekt av mer overhead i någon kant. Om du mätte på NTFS innan formateringen och nu på exFAT så kan det vara en orsak till att 4k prestandan skiljer sig etc. - till detta är krypteringen i sig inte kostnadsfri utan käkar CPU-resureser även om Veracrypt är rätt bra optimerad ändå. Men bortsett från detta så har du ett krypteringslager mellan och en overhead med flaskhals antingen i veracrypt i sig, i använda filsystem (exFAT) eller i lagret under mot disken via windows subsystem och tex, olika diskcache-hantering kan vara helt avgörande för faktisk prestanda och olika vid små eller stora skrivningar och hur länge det skrivs och ev kör slut på SSD-lagringens SLC-cache eller inte. Sedan är inte exFAT värdens bästa filsystem då det är mer en transportfilsystem mellan enheter på samma sätt som ISO9660 på en CD/DVD-skiva, och faktiskt disketter där man har tappa allt rättighetshanteringen (avsiktligt eller oavsiktligt) än lagringsfilsystem tänkt för en OS som NTFS (den är i och för sig inte bra i jämförelse med moderna filsystem i Linuxvärlden - men bättre än exFAT i allafall). Gå till inlägget

Gjorde om krypteringen med NTFS 4kb i Veracrypt, fick samma prestanda resultat, Dessa är med Veracrypt NTFS 4kb:

Veracrypt 4kb NTFS:

[Read]

SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 505.153 MB/s [ 481.8 IOPS] < 16561.37 us>

SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 503.481 MB/s [ 480.2 IOPS] < 2082.28 us>

RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 39.672 MB/s [ 9685.5 IOPS] < 3302.31 us>

RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 20.155 MB/s [ 4920.7 IOPS] < 203.11 us>

[Write]

SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 459.078 MB/s [ 437.8 IOPS] < 18182.04 us>

SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 440.515 MB/s [ 420.1 IOPS] < 2379.28 us>

RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 97.652 MB/s [ 23840.8 IOPS] < 1340.49 us>

RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 66.605 MB/s [ 16261.0 IOPS] < 61.39 us>

Windows 10 NTFS 4kb okrypterad disk:

[Read]

SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 547.639 MB/s [ 522.3 IOPS] < 15285.75 us>

SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 537.920 MB/s [ 513.0 IOPS] < 1948.71 us>

RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 229.092 MB/s [ 55930.7 IOPS] < 571.10 us>

RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 40.309 MB/s [ 9841.1 IOPS] < 101.53 us>

[Write]

SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 483.327 MB/s [ 460.9 IOPS] < 17264.63 us>

SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 473.972 MB/s [ 452.0 IOPS] < 2210.82 us>

RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 193.384 MB/s [ 47212.9 IOPS] < 675.46 us>

RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 103.152 MB/s [ 25183.6 IOPS] < 39.63 us>