Jag har ett gäng med lite äldre inbyggnadsbrytare av modellen "Aeotec Micro Switch G2". De har fungerat bra men jag behövde nyligen fabriksåterställa min Aeotec Z-Stick Gen5 då jag hade lite problem med vissa enheter i Z-wave-nätverket.

Efter detta så lyckas jag inte inkludera dem på nytt. Alla andra enheter (av annan modell och leverantör) har jag lyckats återansluta utom dessa. Läser man på supportsidan https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/60001...- så skriver de: "Note: Another way to reset by Micro Switch G2 is pressing and holding the button which is on Micro 20 seconds."

Har gjort detta för att sedan "Or the internal button can be pushed to initiate pairing into the Z-Wave network if Micro is not already connected to an external switch." för att inkludera dem. Inget fungerar.

Är det någon här som har erfarenheter av dessa brytare?