Skrivet av perost: Sweclockers TV-guide går igenom skillnaden mellan dessa modeller lite, det kanske är till någon hjälp. Vill du ha mer hjälp att välja så är det nog bra om du i alla fall talar om vad du ska använda TVn till Gå till inlägget

Skrivet av sledde: Tror det blir lättare att svara om du beskriver hur du har tv’n och vad du använder den till.

Har du den på en tv-möbel eller upphängd?

Använder du smarta funktioner eller cromecast/atv?

Har du spelkonsol så du spelar spel på den?

Har du en förstärkare kopplad till tv’n för ljudet?

Har du mycket fönster i rummet och svårt att mörklägga?

Med mera.. Boxen till 95’an är för att bara ha en sladd upp till tv’n. Smidigt om man inte vill ha en massa kablar upp till tv’n. Men du behöver ha någon möbel att stoppa den i, om du vill gömma den. Är det någon speciell anledning till varför du vill ha samsung? Gå till inlägget

Tackar!

Sorry skrev lite snabbt, fick psyk på min TV hehe.

Men inge spel, surfande eller liknande, använder den bara för att kolla på TV. Exempel igår kollade jag bara på nå serie i max 2 timmar, sen på kvällen var det bara film (The Departed) på 6an (och när det kommer till filmer då vill man ha bästa bild hehe).

Idag söndag blir det bara Ink Master sen F1, sen under veckorna så används inte TV till så mycket pga. jobb, bara på eftermiddag & kvällen om något finns på TV (nån serie eller kanske film).

Så kort: används bara till att kolla på TV (serie, film).