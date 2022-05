Uppgradera eller köpa nytt?

Skrivet av hastich: Kanske denna i stället: https://www.inet.se/produkt/1903322/gigabyte-b550m-aorus-elit... Gå till inlägget

Den ser bra ut. Tänk bara på att den kanske inte har stöd för Ryzen 5000 serien out of the box så spara din gamla CPU så att du kan uppdatera BIOS till senaste.

Förstår dock inte vitsen med att byta moderkort om det du har nu har stöd för CPUn ?