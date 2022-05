Milda och användbara svordomar

Hejsan clockers!

Har ni några favoritsvordommar som är extremt milda men "gets the job done" eller hur man ska säga

Spelar golf online så man måste vara försiktig minst sagt

I mitt fall började det med att mitt f-ord blev "fudgesicles!"...... och i det där konstiga landet i väster kan t.om det uppfattas som olämpligt.... men det går vi definitivt inte in på mer.

Ett som funkar är "For Pete's sake!" som är både roligt och "gets the job done!"