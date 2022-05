Mekaniska tangentbord - iQunix F60, Corsair Strafe Mk2 mm.

Tjena SweClockers!

Har alldeles för många brädor ligger och tänkte därför sälja av lite helt enkelt, hoppas på att de kan komma till mer användning än att samla damm på hyllorna här hemma

1. iQunix F60 Jungle (RGB) - Cherry MX Blue.

Super-robust tangentbord med 60-procent layout och RGB-belysning. Vann detta i en tävling, men är absolut inget fel på det och fungerat klanderfritt det lilla som det faktiskt använts. Trevlig liten sak kort sagt.

Pris: 700kr.

2. Corsair Strafe RGB MK.2 - Cherry MX Red.

Köptes begagnat här på marknaden förra året. Är grundligt rengjort och åker åter upp på marknaden då projektet som det var tänkt till aldrig blev av. Inte mycket mer att säga, är ett mekanisk tangentbord från Corsair i bra och funktionellt skick. Skickar med ett extra gäng keycaps också från en annan strafe-bräda.

Pris: 250kr.



3. CoolerMaster Rapid & Quick Fire - Cherry MX Blue respektive Black.

Dessa är två gamla klassiker och är byggda som stridsvagnar, jag menar det verkligen (things were better before?). Har några år på nacken, men visar absolut inga som helst tecken på att ge upp eller kasta in handduken i förmån för dagens mer plastiga och 'flashiga' alternativ. Dessa två säljes tillsammans för enkelhetens skull när det kommer till eventuell frakt.

OBS: saknas inte tangenter, endast tagit bort keycaps för att visa brytarna för respektive tangentbord!

Pris: 450kr (för båda).

Ovan priser är exklusive eventuell frakt. Ska det skickas är det förskottsbetalning som gäller och köparen står för fraktkostnaden — allt skickas väl emballerat. Annars kan sakerna hämtas upp hos mig, alternativt möte inom Centrala gävle efter överenskommelse. Först till kvarn!

Frågor eller funderingar? Skicka ett PM!

Köpsugen? Antingen tagga mig i kommentatorfältet (@Yatagarasu) eller skicka ett PM.

Mvh

André

