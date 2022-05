Hjälp! Kinkig hyresvärd & golvslipning?!

Tjenare!

Då jag fick så bra svar här sist till när jag skulle flytta så söker jag lite rådgivning här igen i typ samma ärende, hoppas det är ok

Mitt kontrakt hos min gamla första hyreslägenhet är uppsagt till slutet av den här månaden. Min hyresvärd ringde mig efter han hade visat lägenheten för den nya hyresgästen, han påpekade på att det var "hål" eller inbuktningar i parketten på typ 1-2mm (6st typ?) och tyckte direkt jag skulle stå för en golvslipning och skyllde på att det var skador som våran hund orsakat. Jag tyckte direkt det lät helt absurt, då golvet redan var JÄTTESLITET på ett stort område redan i mitten av vardagsrummet, och på flera andra ställen , och vi fick då ingen golvslipning när vi flyttade in.. Detta var min mor med och bevittnade då hon såg lägenheten med mig.

Jag och hyresvärden kikade på det tillsammans nu i slutbesiktning och jag påpekade att det är lustigt att i köket är det INGA som helst hål / inbuktningar att prata om och det ser superfint ut, och där har vår hund glidit och haft sig med full tjofräs stundtals, dessutom hade vi en stol vid kökshörnet hon brukade hoppa upp och sitta på och då skjuta ifrån sig och hoppa ner - inga hål / inbuktningar.. "Det är mjukare golv där i vardagsrummet" besvarade han snabbt.



Våran hund väger dessutom 20kg, och det är någon typ lackad ekparkett? En sån standard man har i de flesta vardagsrum osv.. Min sambo har dessutom varit nitisk med att klippa klorna på henne då hon inte har något emot det, 1 gång i veckan i snitt? Vi har bott i lägenheten i snart 4 år, varav vi haft hunden senaste 2 åren.

Men hyresvärden var då "schysst" och sa jag bara skulle betala min självrisk på hemförsäkringen, och anmäla skadorna på golvet själv till mitt försäkringsbolag (inte beskylla hunden noterade han). Det ville han vi skulle göra med vasken också, som hade två bulor i sig..

Jag får dåliga vibbar rakt igenom och känner direkt VI INTE har orsakat de här skadorna, det var ju f*n redan skitmycket skador på golvet när vi flyttade in? Jag anser mig också vara en ärlig människa. Känner på mig att hyresvärden "missat" skriva in det här i besiktningsprotokollet när vi flyttade in.. (Som sagt hade jag dock morsan med som såg skicket på golvet, och själv påpekade att det var ju slitet och skador)

Vad som dessutom ringer en varningsklocka är att jag minns en trevlig annan granne som var skitförbannad för något år sedan när han flyttade ut, han skulle också bekosta golvslipning - trots han bott där i 10 år.. När vi gick till våra bilar efter besiktningen sa han : ja hyresgästföreningen anser ju golv ska hålla i 25 år!

Nej, jag vill inte ringa och ljuga till min hemförsäkring åt min hyresvärds fördel och i stort sätt göra försäkringsbedrägeri? Till och med hyresvärdens vaktmästare sa att jag skulle stå på mig och att det där helt klart skulle vara normalt slitage. Min redovisningskonsult tyckte inte heller jag skulle betala och han höll med mig om att hyresvärden ville lura mig och att jag skulle kontakta försäkringsbolagets advokater. En annan vän till mig föreslog en oberoende besiktningsman som borde ta en titt..

Har själv googlat som en tok och hittar inga fall där en hund har orsakat hål eller skador i parkettgolv utöver möjligtvis repor, men hål / inbuktningar?? Läser om folk som har haft 40-60kg's hundar som knappt fått repor, och det är ju så köket ser ut? Vi har också haft en rätt rejäl hyra för vad vi haft, och inga renoveringar / byten / åtgärder under den tiden vi bott.

Kan ni hjälpa mig med att lugna ner mig och berätta vad som är den bästa vägen framåt? Just nu lutar det åt försäkringsbolagets advokater via hemförsäkringen, då jag inte är med i hyresgästföreningen för tillfället.. Sjukt tacksam för svar / vägledning!!

Edit : Bild på vad hyresvärden beskyller på våran hund (jag misstänker det är typ tappad mobil då jag och sambon är klumpiga och slinter..)

https://pasteboard.co/PUlfe01dJXkw.png

Bättre helhetsbild på begäran : https://imgur.com/a/n3k7EpT

Hur det var när vi flyttade in, det ville han INTE skriva in i protokollet... : "Helt okej" enligt hyresvärden!!!!

https://pasteboard.co/dw5WFhNRvIUZ.png

https://pasteboard.co/8Hcjdu0tRlrR.png

https://pasteboard.co/wXhmmG85QZXa.png