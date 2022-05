Ett "PowerPlay"-trick i Firefox

Tjo

Jag upptäckte av en slump en "feature" i Firefox. Som ni kanske vet har jag varit här och postat som en iller på koffein, och då blir det att man postar en hel del bilder som man måste upload'a och sen länka in.......... (WHY SWECLOCKERS? WHY? kolla stackexchange.com hur det funkar där, hint hint)

Men iaf....

Som vanligt gick man in, högerklicka på bilden och valde "Kopiera bild"........ men denna gång så tänkte jag skulle prova nåt istället för att mellanlanda i Paint.NET...

Så jag typ windows+D, och sen klistrade jag in..... och VOILA! Bilden är på skrivbordet.......... jag provade på min vanliga hemsida och det blev samma format och kvalité....

Gjorde misstaget att jag som test började med aftonbladet.se iom jag hade det som test men då blev det .webp vad nu det är....

Men skit samma....

Provade samma i Edge och Chrome men vad jag kunde se så funkade det inte......

Däremot blev jag lite intresserad av Edge hade nån typ "Skicka länk till device", ska kika närmare på det imorgon eller när jag orkar.

Namaste!

Lasse