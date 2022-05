Blue screen vid Windows 10 inlogg

Händer över natten, när jag avslutar i sleep mode. Nästa morgon när jag kommer till inloggningsfönstret och ska logga in så får jag en blue screen, ibland direkt, oftast när jag har autentiserad mig, efter nån sekund så hänger den sig. Händer inte under dagen, om den är i sleep mode några timmar utan endast på morgonen när jag startar datorn. Behöver återstarta 10+ ggr innan jag lyckas logga in, och full power shutdown etc. hjälper inte, den bestämmer själv när den vill logga in utan en blue screen. Får ingen blue screen under användning.

Har försökt lokalisera felet med flera metoder, men inte lyckats än. Undrar om det kan vara så att nån hårdvara börjar fallera, men förstår inte varför det endast händer vid inloggning.