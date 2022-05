Jag tror jag har "skitit i det blå skåpet"

Backstory, back in the days, typ på dinosauriernas tid fick jag för mig att det var en sjukt god ide att alltid kryptera mina diskar ordentligt.

Jag använde någon form av programvara (till windows XP med största sannolikhet) , jag minns inte själv vad programvaran hette då detta var många år sedan.

Men minns tydligt att mitt syfte var att INGEN skulle komma åt det jag hade på mina diskar. Och att om man försökte öppna disken så skulle den säga att den behövde formateras, vilket den gjorde.

Jag skapade ett 20 siffror, bokstäver,specialtecken långt lösenord. Och programmet skred till verket.

Under några års tid kom jag enkelt åt disken genom att varje gång jag försökte öppna denna fick en lösenordsprompt där jag helt enkelt slog in lösenordet och då kom jag åt disken tills dess att jag stängde utforskaren. Om det skedde fick jag slå in lösenordet på nytt.

Nu många år senare finns en hel del nostalgiskt värde på denna disk, så jag har plockat upp den ur förrådet och pluggat in den. Men jag minns inte hur jag får upp lösenordsprompten....

Jag har testat med att se om jag kan komma runt det hela med programvara för att återställa eller kontrollera raderat innehåll på diskar och den kan givetvis hitta att där finns innehåll. Men när dne försöker presentera innehållet säger den samma sak. Att det är ett filsystemet inte kan läsas.

TLDR: Jag gjorde ett bra jobb med krypteringen och kommer inte åt min disk, jag har lösenordet men får inte upp prompten som efterfrågar det