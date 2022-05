Jag har problem med min arbetsdator, har med hjälp av vår it-avdelning lyckats hitta att felet har med docker att göra, längre än så kommer jag inte med it-avdelningen.

Problemet uppmärksammas enbart när jag arbetar från kontoret, hemma kan jag arbeta utan problem. Jag kan inte låsa upp min arbetsdator på kontoret, detta eftersom docker-installationen ändrar min användare från Standard user till Other user (grupprättigheten docker-users läggs till). Mitt jobbnätverk godkänner inte att en docker user loggar in på vårat jobbnätverk och låser då mig ute. Problemet är att om jag ändrar min användarrättighet tillbaka till Standard User så tappar jag rättigheter för att nyttja docker. Lägger jag till mig själv till gruppen docker users så ändras min användarrättighet återigen från Standard User till Other users.

Jag googlar på problemet och hittar ingenting.

Är detta något jag kan lösa lokalt öht, eller är det min stora corporate-organisation som har noll förståelse för utvecklares arbetsverktyg som ställer till problem?

Tacksam för alla kommentarer som kan hjälpa mig få rätt på problemet.