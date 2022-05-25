Sälja eller inte sälja? (skum köpare)

Det är oftast att "Fedex personen" har fått summan du säljer din vara för. Men du som säljare av någon anledning behöver betala frakt & försäkring. Men köparen påstår då att hen har gett "fedex" de pengarna kontant som du får tillbaka när du sålt varan. Alltså betalar du några 100 lappar i "frakt och försäkring". Plot twist: Det finns ingen fedex snubbe som ska hämta varan, poängen är att du ska betala den summan de kräver dig på och that's it.

On topic though, känns detta som en scam där de kommer att skicka bilder på att överföringen är gjord, där bilden lär vara gjord i paint eller photoshop, sen kommer de antagligen kräva att du skickar den så fort som möjligt för det kommer vara någon akut present eller liknande. Sen kommer det inga pengar till slut såklart.

Denna bedrägerin var tyvärr ganska vanlig vid bilförsäljningar och liknande i Sverige också ett tag. En jag känner åkte på denna på en billigare bil omkring 20-30k. Där fick de sedan info angående anmälningar & rättegången att personen till slut blev dömd för över 100 liknande bedrägerier. Hur folk går på sånt här innan de har pengarna i sitt konto förstår jag dock inte helt riktigt.