FD Meshify C -|- X570 AORUS ELITE -|- Ryzen 7 3700X -|- FD Celsius S24 -|- Crucial Ballistix Sport 32GB -|- Radeon R9 380X -|- WD Black SN750 1TB
Sälja eller inte sälja? (skum köpare)
Daemon
Moderator ♥ ★
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Nytt namn, samma bismak.
lillaankan_i_dammen
Medlem ♥
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Casimir2323
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wargreymon
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lillaankan_i_dammen
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tBiorrith
Medlem ♥ ★
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🗄️ : Fractal Design Meshify TG. . . . . . . . . . 🔌: Seasonic 850W Platinum . . 🏬: Gigabyte X470 Gaming 7
🎞️: Corsair 32GB DDR4 3000Mhz RGB . . 🔲: AMD Ryzen 7 2700 . . . . . . .❄️: Wraith Spire RGB
💾: M.2 Samsung 970 EVO 1 TB. . . . . . . . 🏴: EVGA GTX 980 SC. . . . . . . 🖥️: Asus pb298q 32" Ultra-Wide
Turbonisse
Medlem ♥ ★
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Gått i träda. Åter om något år!
frong
Medlem ♥ ★
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Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Vengeance LPX 16GB 3600MHz @16
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
860 EVO 500 | 850 EVO 250 | Crucial M500 240 || WD Blue 1TB M.2 || Xiaomi 34" + XB271HUA
mrqaffe
Rekordmedlem ♥ ★
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Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.
Pamudas
Medlem ★
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Fractal Design Define R5 MSI
B450 Tomahawk MAX AMD Ryzen 3700x Msi GTX1080 Corsair Vengeance Pro RGB 32GB @ 3200MHz
arianthaci
Medlem
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// arianthaci