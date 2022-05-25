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Sälja eller inte sälja? (skum köpare)

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Sälja eller inte sälja? (skum köpare)

Hej!
Har en grej ute till försäljning på tradera och fick ett meddelande på lite dålig svenska där personen ville ha kontakt via mejl, kontaktade köpare via en skräpmejl och får till svar att denna vill köpa varan till sin brorson som just nu befinner sig i Italien och vill att jag ska säga ett pris jag är villig att sälja den för, slänger ur mig att jag vill ha xxxxkr vid en snabb affär och personen svarar att den vill genomföra köpet via banköverföring.

Jag vet att det här luktar scam långa vägar och att jag antagligen inte borde lägga ner någon energi på det alls, men så börjar jag fundera. Om personen betalar via banköverföring borde jag inte kunna kontrollera vem ifrån pengarna kommer (med bankens hjälp), kontakta den personen och verifiera så att allt är ok? Kommer inte inte skicka varan fören jag kunnat verifiera att allt är rätt!

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Moderator

Uppenbara red flags här redan från att flytta kontakten utanför siten, glöm och gå vidare.

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Medlem

Först vad är det du säljer? Är det en produkt som finns tusentals exemplar begagnade på Italienska försäljningsidor, men du har råkat träffat en jubbel-idiot som vill betala mer för produkten för att handla den på svenska tradera. Och personen älskar alla extra arbete och risker detta innebär? Isåfall skit i denna.
Sedan kan det såklart vara en bedragare av något slag, det finns tusentals olika sätt.

Sist du säljer en unik vara. Ja då är det svårare. Jag själv har flera bekanta som säljer saker lite runt i världen från tradera. Det handlar alltså om produkter som är bristvaror. Du som säljare kan också ha problemet med att det inte finns så många andra köpare som vill betala i närheten.

*edit*
Det absolut vanligaste scammer gör är att leta upp skitpopulära saker som iPhone, Macbook, grafikkort, övriga vanliga laptops etc. Och sedan påstå att det inte i deras hemland finns såna produkter att köpa och så bor de i ett vanligt civiliserat land.

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Ah, det låter konstigt. Du lär få varan såld ändå och slipper tänka på det här något mer

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Medlem
Skrivet av Daemon:

Uppenbara red flags här redan från att flytta kontakten utanför siten, glöm och gå vidare.

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Ja det säger alla nerver i min kropp också, men man blir ju lite nyfiken

Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Först vad är det du säljer? Är det en produkt som finns tusentals exemplar begagnade på Italienska försäljningsidor, men du har råkat träffat en jubbel-idiot som vill betala mer för produkten för att handla den på svenska tradera och personen älskar alla extra arbete och risker detta innebär? Isåfall skit i denna.
Sedan kan det såklart vara en bedragare av något slag, det finns tusentals olika sätt.

Sist du säljer en unik vara. Ja då är det svårare. Och Jag och jag har flera bekanta som säljer saker lite runt i världen från tradera. Det handlar alltså om produkter som är bristvaror. Du som säljare kan också ha problemet med att det inte finns så många andra köpare som vill betala i närheten.

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Inget super unikt, en klocka som inte längre säljs. Har inte kollat den internationella marknaden om det finns i överflöd men borde finnas.

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Medlem
Skrivet av Casimir2323:

Ah, det låter konstigt. Du lär få varan såld ändå och slipper tänka på det här något mer

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Jo så är det, och jag har inte bråttom att bli av med den heller, så kanske bara ska trolla med personen istället

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Medlem

Tips, anmäl personen till Tradera då det inte är tillåtet att föreslå affär utanför Tradera. Så slipper vi en scammer i alla fall.

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Medlem
Skrivet av Edvin-89:

Ja det säger alla nerver i min kropp också, men man blir ju lite nyfiken
Inget super unikt, en klocka som inte längre säljs. Har inte kollat den internationella marknaden om det finns i överflöd men borde finnas.

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Då finns det ändå en liten risk för trovärdighet i det. Personen kan ha googlat på just denna klocka och du hade den. Men det handlar om pris och risk. Klockor är dessutom något smidigt för bedragare om det är en värde i den.

Jag själv är av åsikten att har produkten inget större värde, varför då krångla med att skicka den utomlands. Om det har ett större värde, så varför ta risken? Och detta tillsammans blir ju att man aldrig säljer utomlands.

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Medlem
Skrivet av Edvin-89:

Hej!
Har en grej ute till försäljning på tradera och fick ett meddelande på lite dålig svenska där personen ville ha kontakt via mejl, kontaktade köpare via en skräpmejl och får till svar att denna vill köpa varan till sin brorson som just nu befinner sig i Italien och vill att jag ska säga ett pris jag är villig att sälja den för, slänger ur mig att jag vill ha xxxxkr vid en snabb affär och personen svarar att den vill genomföra köpet via banköverföring.

Jag vet att det här luktar scam långa vägar och att jag antagligen inte borde lägga ner någon energi på det alls, men så börjar jag fundera. Om personen betalar via banköverföring borde jag inte kunna kontrollera vem ifrån pengarna kommer (med bankens hjälp), kontakta den personen och verifiera så att allt är ok? Kommer inte inte skicka varan fören jag kunnat verifiera att allt är rätt!

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Låter som dom som kontaktar en på Facebook Marketplace och ska skicka ett FedEx bud med kontanter.
Glöm och gå vidare.

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Medlem

@Edvin-89 PayPal finns även för italienare.
Begär betalt över PayPal med påslag vad det nu kostar för dig att ta ut pengarna?
Och gå inte på att säljaren skickar dig en skärmdump där pengarna är betalda. Photoshop och bild manipulering, finns det gott om kunskaper i världen.
Du loggar in och kontrollerar ditt PayPal konto, verifierar att pengar kommit in! Föst då skickar du varan.

Borde vara ett säkert förfarande. Backar säljaren, eller skyller på att hen inte har PayPal? Be Hen skaffa det, eller backa ur affären.

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Medlem

Det är en rätt vanlig scam, se 3.3.3 på denna sida för hur det går till.

Att det som du säger luktar scam lång väg brukar faktiskt vara avsiktligt för att sålla bort de som inte är lättlurade så att scammarna slipper slösa tid på dem.

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Medlem
Skrivet av tBiorrith:

Låter som dom som kontaktar en på Facebook Marketplace och ska skicka ett FedEx bud med kontanter.
Glöm och gå vidare.

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Hur går den luringen till? Skickar folk varorna innan "budet" kommit?

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Rekordmedlem

Det är nog så att pengarna kommer från ett kapat konto eller att någon luras betala dig och bedragaren får varan och kan sälja den, ett sätt att försvåra att man spårar bedragaren.

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Medlem
Skrivet av frong:

Hur går den luringen till? Skickar folk varorna innan "budet" kommit?

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"Fedex" ska vara som en mellanhand. Köparen kommer säga att han har skickat pengarna till Fedex (eller annan tjänst) så då hämtar de varan och köparen ska få den innan du får pengarna. Så nästan som blocketpacket.

Luringen här är att personen som kommer och hämtar packetet inte från Fedex alls, det är köparen eller någon kompis till köparen som låtsas agera mellanhand.

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Hedersmedlem

Klassiskt scam. Ignorera.

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Medlem
Skrivet av Turbonisse:

@Edvin-89 PayPal finns även för italienare.
Begär betalt över PayPal med påslag vad det nu kostar för dig att ta ut pengarna?
Och gå inte på att säljaren skickar dig en skärmdump där pengarna är betalda. Photoshop och bild manipulering, finns det gott om kunskaper i världen.
Du loggar in och kontrollerar ditt PayPal konto, verifierar att pengar kommit in! Föst då skickar du varan.

Borde vara ett säkert förfarande. Backar säljaren, eller skyller på att hen inte har PayPal? Be Hen skaffa det, eller backa ur affären.

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Detta är ett jättebra sätt att bli lurad på vara och pengarna, när de sedan claimar tillbaka pengarna via paypal, som köpare är du mer skyddad än säljare, det räcker bara med att de påstår de inte fått din vara, så får de tillbaka pengarna. (som automatiskt dras från ditt konto)

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Medlem
Skrivet av Reyintaz:

"Fedex" ska vara som en mellanhand. Köparen kommer säga att han har skickat pengarna till Fedex (eller annan tjänst) så då hämtar de varan och köparen ska få den innan du får pengarna. Så nästan som blocketpacket.

Luringen här är att personen som kommer och hämtar packetet inte från Fedex alls, det är köparen eller någon kompis till köparen som låtsas agera mellanhand.

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Det är snarare att du blir lurad på en "försäkring"/deposition som inte finns, där du behöva skriva dina uppgifter på en phising-sida. Ingen bryr sig om din vara och det är endast bottar som skickar ut dessa meddelanden.

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Det är oftast att "Fedex personen" har fått summan du säljer din vara för. Men du som säljare av någon anledning behöver betala frakt & försäkring. Men köparen påstår då att hen har gett "fedex" de pengarna kontant som du får tillbaka när du sålt varan. Alltså betalar du några 100 lappar i "frakt och försäkring". Plot twist: Det finns ingen fedex snubbe som ska hämta varan, poängen är att du ska betala den summan de kräver dig på och that's it.

On topic though, känns detta som en scam där de kommer att skicka bilder på att överföringen är gjord, där bilden lär vara gjord i paint eller photoshop, sen kommer de antagligen kräva att du skickar den så fort som möjligt för det kommer vara någon akut present eller liknande. Sen kommer det inga pengar till slut såklart.

Denna bedrägerin var tyvärr ganska vanlig vid bilförsäljningar och liknande i Sverige också ett tag. En jag känner åkte på denna på en billigare bil omkring 20-30k. Där fick de sedan info angående anmälningar & rättegången att personen till slut blev dömd för över 100 liknande bedrägerier. Hur folk går på sånt här innan de har pengarna i sitt konto förstår jag dock inte helt riktigt.

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