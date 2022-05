Sälja eller inte sälja? (skum köpare)

Hej!

Har en grej ute till försäljning på tradera och fick ett meddelande på lite dålig svenska där personen ville ha kontakt via mejl, kontaktade köpare via en skräpmejl och får till svar att denna vill köpa varan till sin brorson som just nu befinner sig i Italien och vill att jag ska säga ett pris jag är villig att sälja den för, slänger ur mig att jag vill ha xxxxkr vid en snabb affär och personen svarar att den vill genomföra köpet via banköverföring.

Jag vet att det här luktar scam långa vägar och att jag antagligen inte borde lägga ner någon energi på det alls, men så börjar jag fundera. Om personen betalar via banköverföring borde jag inte kunna kontrollera vem ifrån pengarna kommer (med bankens hjälp), kontakta den personen och verifiera så att allt är ok? Kommer inte inte skicka varan fören jag kunnat verifiera att allt är rätt!