Hej.

Söker ett program som skapar färdiga "klistra-in" mallar i högerklicksmenyn.

Vill jag exempelvis skriva in "Hej mitt namn är.... " så kan jag högerklicka och klicka på den texten.

Det finns vissa program så som "Phraseexpander" där man kan skriva in exempelvis "#thx" så skrivs "tack så mycket" in automatisk. Men jag önskar ha allt samlat under en högerklicksmeny, istället för kortkommandon.

Vet ni om något sådant program finns?

Har letat men kan ej hitta . Minns att jag hittade en addon förr till Firefox som hade den funktionen, men då fungerade det endast i Firefox. Vill ha att det fungerar globalt, ett standalone program.

Hoppas ni fattar vad jag menar.

Tack på förhand.