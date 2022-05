import os.path import speedtest if not(os.path.exists("log.txt")): f = open("log.txt", "w") f.write("Timestamp\t Download\t Upload\t") else: f = open("log.txt","a") servers = [] threads = None s = speedtest.Speedtest() s.get_servers(servers) s.get_best_server() s.get_best_server() s.download(threads=threads) s.upload(threads=threads) s.results.share() res = s.results.dict() download = round(res['download']/10**6) upload = round(res['upload']/10**6) timestamp = res['timestamp'] ping = res['ping'] f.write("

" + str(timestamp) + "\t" + str(download) + "\t" + str(upload))