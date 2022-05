Error code 0xc0000034

Hej.

Jag får ett felmeddelande varje gång det varit strömavbrott eller om jag använt huvudströmbrytaren för att göra min PC strömlös.

Jag har Asus Z590-P moderkort och kör Windows 10.

Vid start så får jag upp en sida med BIOS bla, bla och "Press F1 to run Setup".

Efter F1 så kommer jag in i BIOS setup där alla värden ser ut att vara helt ok.

När jag klickar på "Save (F10)" så får jag reda på att "You have not made any changes" och när jag klickar OK så får jag efter 5-10 sekunder en blå sida med

"Recovery"

"an unexpected error 0xc0000034"

"Press F1 to enter recovery

Esc to to UEFI settings"

Om jag väljer F1 så får jag en blå skärm

"Chose an option

Continue (to Windoes 10)

Turn off your PC

Use a device

Troubleshoot"

Jag väljer Continue och kommer tillbaka till

"F1 recovery

Esc UEFI settings"

Väljer jag Esc så kommer jag till BIOS setup.

Om jag ändrar ett värde - tex XMP disable, ändrar tillbaka det till enable och sen kör Save and exit så får jag återigen "You have not made any changes" men när jag klickar Ok denna gång så startar PC:n normalt.

Efter det så funkar allt normalt ända tills nästa gå PC:n blir helt strömlös.

Jag har Googlat felkoden men blir inte klok på vad jag skall göra eftersom det uppenbarligen inte verkar vara varken hårdvarufel eller korrupta startfiler.

Felet är irriterande eftersom det ofta är strömavbrott här och de är många gånger så pass långa att min UPS inte klarar dem.