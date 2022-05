Mail som fastnat i yttre rymden

Tjo

Skickade ett mail för några veckor sen som inte gick fram. Jag har Gmail kopplat till en domän.

"Meddelandet levererades inte till blahblahblah@luuku.com eftersom det inte gick att hitta domänen luuku.com. Kontrollera att adressen är rättstavad och inte innehåller några överflödiga blanksteg. Försök sedan igen."

Svaret var:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of luuku.com responded with code NOERROR DNS type 'aaaa' lookup of localhost. responded with code NXDOMAIN DNS type 'a' lookup of localhost. responded with code NXDOMAIN

Jag har loggat in på gmail.com och tagit bort mailet i skickat-mappen...

Men så får man samma skit tillbaka efter en vecka senare...... va fan liksom......

Vad göra? måste jag leva med att få skiten 1 gång i veckan framöver?

Mvh

Lasse