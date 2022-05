Köprekommendation på ett trådlöst kontors/gaming-headset

Tjena, har länge haft mina ögon på trådlösa headset men aldrig riktigt hittat något som matchar mina önskemål.

Har bara köpt hem och testat Sennheiser GSP 670 men där ljudet i lurarna var under all kritik. Kanske är jag kräsen?

Just idag sitter jag på ett trådat headset EPOS Game One Over-ear Headset som jag tycker matchar mina önskemål förutom att de inte är trådlösa.

Så jag tänkte att det är lika bra att ställa frågan här, då troligtvis ni har bättre kunskap än vad jag har?

Mina kriterier:

- Trådlöst

- Bra ljud/mikrofon

- Overear headset

- Ska fungera att spela fps-spel med, alltså låga latenser krävs

- Ska fungera med glasögon (Alltså ha mjuka kuddar så att glasögonen inte blir tryckta mot skallen)

- Gärna "öppna" så att det inte blir så svettigt men detta kan jag leva utan

- Bra batteritid

När det kommer till budget så finns det egentligen ingen gräns men säg att 10k är max?

Någon som har några köptips till mig?