QT C++ Hur populärt är det idag?

Jag har skapat ett rätt stort projekt med QT C++ och det är andra gången jag skapar ett projekt med QT C++.

Jag normalt programmerar hårdvara i C och har kört mycket Java för backend samt JavaFX.

Den erfarenhet jag har fått med C++ är väldigt grundlig och jag programmerar C++ som jag programmerar Java. Alltså jag använder sällan templates och jag tänker inte så mycket på OOP. Jag vill bara göra klart projektet med andra ord utan att avancera.

C++ tycker jag är ett bra språk. Lite väl stort för det man brukar göra. C++ har alla verktyg och jag har bara utforskat 30% av språket. När man använder QT så blir C++ språket allt mer högre nivå och man behöver nu inte bry sig så mycket om att frigöra minne. Tydligen så ska QT ramverket själv hålla reda på minnet. Jag tycker QT är bra....MEN.....det blir mycket kod och det tar LÅNG tid att skriva C++ kod, trots att QT gör det lite snabbare åt en.

Under projektets gång så har jag strävat mig fram och bökat igenom massa C++ kod för QT och ibland har det gått bra och ibland har det gått sämre. Det svåraste är att det blir så mycket filer med QT C++. Samt att använda .h filer tillsammans med OOP gör koden riktigt grötig. Ibland har jag svårt att komma ihåg vad jag själv har skrivit.

Detta har med att med QT så skapar man egentligen allt från grunden. Databas, grafer med mera får man skapa helt själv. Det finns inget så kallad ORM som finns i Spring Boot JPA där man bara skapar en klass och markerar klassen med @entity och vipps så är klassen en tabell i en databas där man har full åtkomlighet till tabellen, utan att ens röra SQL kommandon. Supersmidigt. Detta tycker jag är en nackdel med QT.

En annan nackdel med QT är att ska man använda det för MySQL så måste man använda externa bibliotek för QT och dessa bibliotek är bökiga att installera. Ytterligare ett dåligt område av QT.

När det kommer till grafer så måste man använda QCustomPlot för QT's egna bibliotek för grafer är helt bedrövlig och kan inte hantera dynamiska grafer på normalt sätt. Så detta är också en nackdel.

Annars så gillar jag QT's drag 'n' drop funktion. Mycket smidigt. Påminner mycket om Visual Studio där man bara slänger dit en knapp och sedan så skapar man kod till knappen. Detta är egentligen orsaken varför man väljer QT. För man ska slippa skriva GUI i ren kod.

En sak till! QT är snabbt och krossplattform samt kan använda C kod! Detta är dom nog ensamma om.

Så jag väljer att fortsätta med QT, än fast QT har några nackdelar. Men då är frågan i denna tråd: Hur bra är det att jag investerar mina kunskaper i C++ och QT? Har jag nytta av detta i framtiden? Jag har tittat mycket på Maui för .Net, men dom har inte stöd för C++ när det kommer till GUI för krossplattform. Också har dom inte drag 'n' drop, vilket jag tycker är synd.

Jag skulle gärna vilja programmera hårdvara med QT, och inte bara skrivbordsapplikationer, vilket känns lite 2008.