Så här såg det ut när jag flyttade slangen efter att flyttat in i huset men innan dom hann blåsa in 6mm slang+Tråd. Sedan borrade jag med ett 6mm borr när dom blåst fram tråden och petade in den och 6mm slang genom väggen innan installatören kom och kopplade in boxen. Hålet blir lite större än borret så 8mm borr var inte nödvändigt.