AKUT Java uppgift

Hej, skulle behöva hjälp med en uppgift där en char i en array inte får upprepas om den upprepas i en sekvens. Alltså tillexempel om jag skriver anna som input så ska output bli ana. Någon som har någon idé vad som saknas i koden nedan? Just nu söker den endast om en char redan finns och finns den redan så adderas den inte till arrayen. Men jag vill då också lägga till ett villkor, att OM en char redan existerar så får den inte heller ligga på nästkommande indexplats för den char den ligger bredvid.

import java.util.*;

public class test {

static void removeDuplicate(char str[], int length) {

int index = 0;

for (int i = 0; i < length; i++) {

int j;

for (j = 0; j < i; j++) {

if (str[i] == str[j]) {

break;

}

}

if (j == i) {

str[index++] = str[i];

}

}

System.out.println(String.valueOf(Arrays.copyOf(str, index)));

}

public static void main(String[] args) {

String info = "hannahmontana";

char str[] = info.toCharArray();

int len = str.length;

removeDuplicate(str, len);

}

}