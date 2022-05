En riktig stjärna är du!!! Efter att ha stirrat på det i flera timmar och inse att det enda som behövdes var str[i-1]. Tusen tack!

Har du lust att kika på en annan uppgift? Här är instruktionerna jag har:

The first line of the input contains an integer 1 ≤ N ≤ 1000 , the number of times Edward boiled water in the last week. Then, descriptions of a boiling follow. Each description contains two numbers 0 ≤ a ≤ b ≤ 1000. This means that Edward looked away during seconds [a,b] (i.e. from the start of second a, to the end of second b), and that Edward first saw the pot boiling once he looked back.

Output: If it is impossible that all the pots actually started boiling at the same point in time, output edward is right. Otherwise, output gunilla has a point.

Och här är koden jag har...

import java.util.Scanner;

public class Different {

public static void main(String[] args) {

Scanner sc = new Scanner(System.in);

while (sc.hasNextLong()) {

long a = sc.nextLong();

long b = sc.nextLong();

System.out.println(Math.abs(a-b));

}

sc.close();

}

}