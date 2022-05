Problem med SSDer i mina laptops

Har en ny Asus ZenBook med M2 intel ssdpeknv512g8

Har denna dåligt rykte med är anv under 100h krånglat hela tiden start problem som kommer och går har fått kallstarta ofta än mer efter gått ner i vänteläge.

Denna är även ominst men hjälper ej och ska alt in på service eller ev återköp.

sett lite på tester nu och ligger i mitten skick på hastigheter men ok till denna dator men är det ett måndags ex jag fått eller vad?

Har en Lenovo y 700 med Lieton cv1-8b128 denna har varit fel på återställnings partion men först efter 3-4 år av spelfri anv trots dator modell och nu efter nyinst fungerar allt och ok på tester

På denna dator har ju en vanlig ssd som jag kan lägga w 10 på om det blir fler problem under datorns livslängd enda fel i övrigt är att fläkt går oftare än ny ev pga vilar på lår ofta ev en kyl platta under skulle göra den som ny?