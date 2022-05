Nintendo switch opatchade / ps3 med spel

2st opatchade nintendo switch, bra skick. Går att installera linux,android,cfw eller använda switchen som vanligt!

Bra skick, lite normal slitage men inget som påverkar användningen alls!

2500kr st inkluderar dock,kabel,switch,4st joycons, väska och joycon hållare

En har fortnite skin på sig som går att dra av. På kontroll,joycon,dock och switchen.

Finns en joycon laddare för att ladda 4st cons samtidigt.

Playstation 3

Finns 2 konsoller men bara en uppsättning strömkabel

3 handkontroller

Spel

Heavy rain

Tom clancy ghodt recon future soldier

Cars 3

Wrc 2 the world rally championship

Diablo 3

Call of duty modern warfare 3

Michael jackson the experience

Playstation move heroes

Gta y

Nhl 12

Assassin creed black flag

Call of duty modern warfare 2

Battlefield 4

Minecraft playstation 3 edition

Rayman legends

Priside 900kr för ps3

2500kr st för switch paket / 4000kr för båda

Kan skickas men köpare betalar frakt, annars hämtas hindås efter arbetstid / helg.

Vi hörs!

Läs hela annonsen här