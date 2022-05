Vad är det för fel på svenska grafikkortspriser?

Skrivet av Dinkefing: Varför står de stilla i Sverige? De går inte alls ner som i alla andra delar av världen. moderator får gärna flytta tråden om den inte passar här. Gå till inlägget

Litet land = få butiker => Sämre konkurrens => Sämre priser

Går de köpa till ett OK pris i Tyskland så bör samma vara gå att hitta förr eller senare via Amazon. Priserna här kommer också gå ned men släpande. Gissar dessutom att ett stort problem är vad de skall göra av kort som köpts in "dyrt" och ligger i lager. Då håller man gärna på nästa inköp vilket ökar tiden ytterligare.