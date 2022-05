WebAssembly med C - Vad kan man göra?

Jag har hört att WA är den senaste tekniken när det kommer till webbutveckling. Jag har hört att man kan konvertera om C, C++, Rust och Go till WA kod som sedan kan köras i HTML-koden.

Men vad kan man göra?

Kan jag liksom göra HTTP-förfrågningar i C och sedan gör jag om det till WA och kör det på webben?

Alltså jag behöver inge JavaScript för att lösa samma problem?

Jag har hört att WA är snabbt som tusan.

Någon som kan berätta lite om WA?