Asus RT-AX58U, PoE?

Skrivet av GLaDER: Det finns ingenting på produktsidan (eller på den här bilden) som indikerar att någon av portarna har PoE-stöd. https://www.asus.com/media/global/gallery/r8gwwzjgbz65hldp_setting_xxx_0_90_end_1000.png Jag skulle tro att svaret är nej. PoE är en feature, så om det fanns stöd för PoE hade det beskrivits tydligt. Gå till inlägget

Såg tydligt på prisjakt nu att den inte stödjer PoE. Av någon anledning visas just denna specifikation inte via appen, men på hemsidan. Så, sorry för överflödig tråd men nu vet jag!

Tack för svar dock!