Köpråd: Gamingskärm med "integrerad dockningsstation"

Hej!

På mitt jobb har vi skärmar som man enkelt pluggar in sin laptop via USB-C eller thunderbolt som förser laptoppen med ström. Nu letar jag efter en likvärdig skärm till hemmakontoret fast som är anpassad för gaming också. Jag vill alltså enkelt kunna plugga in min jobblaptop via en USB-C/Thunderbolt till skärmen som förser laptoppen med ström, och efter jobbpasset kunna plugga in gamingdatorn med HDMI/Displayport.

Är väldigt novis när det kommer till datorer och teknik, så jag tänkte kolla om det finns någon här som kan tipsa mig om en skärm som passar mina krav.

Tack på förhand!