Vad är era intryck av denna jobb annons?

Tråkig och jag hade bläddrat vidare. Det är många fel, en är väl hur layouten är.

Att texten är på engelska ger en antydan om att precis allt inom jobbet ska vara på engelska, där många som inte vill ha ett sådant arbete hoppar över den. Så exakt samma text på svenska hade nog resultatet i fler sökande som hade förväntat sig på att hela jobbet inte helt var på engelska.

Och inleda med texten nedanför. Alltså det är inte fel att ha denna text någonstans på ABB hemsida, men det är en väldigt dålig inledande kortfattad beskrivning som talar om vad det är för jobb.

Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.

At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations. Together, we are embarking on a journey where each and every one of us, individually and collectively, welcomes and celebrates individual differences.