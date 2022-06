Intressekoll oöppnat Logitech Pro G LoL bundle

Har ett helt nytt Logitech Pro League of Legends bundle. Det är helt nytt/oöppnat.

League of Legends bundle pack, innehåller:

- Logitech G PRO X Gaming Headset League of Legends Edition

- Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse League of Legends Edition - Gaming Mouse

- Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard League of Legends Edition - Nordisk

- Logitech G840 XL League of Legends mousepad

Läs mer exempelvis här:

https://www.logitechg.com/sv-se/products/pro.html https://www.proshop.se/Tangentbord/Logitech-League-of-Legends...

Om intresse finns...kan jag få 2500kr för det?

PS! Har även ett oöppnat RAPOO VPRO V700S och RAPOO VPRO V500S om någon skulle vara intresserad

