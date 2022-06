Två externa diskar som blir väldigt långsamma samtidigt

Jag har några externa diskar från Western Digital och två av dessa har blivit extremt långsamma precis samtidigt.

Kortfattat har jag kört både felkontroller (inga fel) och defragmentering (0% fragmenterat) men dessa har inte gett någonting.

De är relativt nyinköpta (några månader sedan) och har knappt snurrat 5 dygn totalt sett i aktiv tid.

Dessa:

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/harddiskar-l...

Om vi börjar med en disk som är lite äldre (några år) men som fungerar snabbt och smärtfritt så har vi en:

WDC WD40NMZW-11GX6S1 (4 TB)

4% ledigt hårddiskutrymme. Ej fragmenterad. Ej några fel funna vid felkontroll.

Den är snabb. Byter mapp snabbt, öppnar filer snabbt, kopiera filer till sig snabbt osv.

Kopierade 5 GB från min dator till denna på ca 1 min, låg runt 55-85 MB/s i hastighet.

Sedan har vi då två st likadana diskar som börjat spöka nu samtidigt:

WDC WD50NDZW-11BCSS1 (5 TB)

5% ledigt hårddiskutrymme. Ej fragmenterad. Ej några fel funna vid felkontroll.

Seg. Tar lite tid innan den initieras med usb-kabeln, segt att byta mapp och öppna filer.

Kopierade 5 från min dator till denna på GB på ca 5 min, låg runt 20-80 MB/s (merparten av tiden mellan 20-30 MB/s)

Och till sist då en likadan:

WDC WD50NDZW-11BCSS1 (5 TB)

5% ledigt hårddiskutrymme. Ej fragmenterad. Ej några fel funna vid felkontroll.

Exremt seg. Tar lite tid innan den initieras med usb-kabeln, segt att byta mapp och öppna filer.

Kopierade 5 GB från min dator till denna på ca 15 min, låg runt 4,5-50 MB/s (merparten av tiden runt 5 MB/s)

Vad har jag testat?

Bytt USB-kabel = samme fel. Kör via en USB 3.0-port.

Kontrollerat så att jag har de senaste drivrutinerna gällande USB m.m. Åtminstone kört uppdateringen via enhetshanteraren.

Avaktiverat antivirusprogram etc.

Kör ett uppdaterat Windows 7 som är piggt för övrigt. Inga problem att kopiera filer mellan interna diskar vilket går snabbt.

Jag känner inte att jag kommer längre.

Hade det varit en disk som krånglade så hade jag varit övertygad om att disken var kass.

Men nu när det inträffat på två likadana diskar exakt samtidigt så känns det som något annat fel.

Kan det vara något med cache-minnet? Men varför fungerar då den första disken perfekt?

Kan det bero på för lite ledigt hårddiskutrymme? Men varför fungerar då den första disken perfekt?

Alla tips och idéer mottages tacksamt.