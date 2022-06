Mobilen rakt in i datorskärmen? Ljud?

Hejsan!

Jag tänkte köpa en adapter så att jag bara kan koppla in min Huawei P20 Pro rakt in i monitorn på datorn. Det fungerar tydligen fullt utmärkt.

Men min fråga är, hur gör man med ljudet? För då kommer ju ljudet att komma från mina inbyggda högtalare som skärmen har.

Kan jag istället bara koppla in HDMI sladden i datorn istället? Mobilen stödjer ju desktop mode trots allt...

Jag är rätt så oinstatt med det här, jag vill bara ha åt 4k streaming (har en 1440p skärm) istället för 720 som jag får på disney just nu.

Jag har två fina högtalare med en aktiv sub köpt separat. Dom går in i datorn via en optisk anslutning.