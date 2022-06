Har fått ett skumt problem med mitt Epic-konto och undrar om någon varit med om något liknande?

Jag har ett konto hos Epic där jag samlat på mig ett par gratisspel. Inga köpta spel utan enbart sådana de delat ut gratis.Har 2FA aktiverat och tidigare har det inte varit några problem. Jag loggar in med mail och lösenord och kommer fram till en sida med sex rutor som ber mig skriva in en kod som skickats via mail. Jag skriver in den koden och kommer in. Men senaste veckan har inte det där mailet kommit.

Provar jag skriva in ett felaktigt lösenord får jag ett meddelande om att det är fel.

Jag har tittat i Inbox, Spam, Trash och andra foldrar men inget där.

Jag kan skicka och ta emot andra mail till den aktuella adressen.

Kollar jag loggarna hos min mailleverantör så kan jag se de andra mailen, men inga 2FA-mail från Epic

Funderade lite på om kontot blivit hackat och någon bytt mail. Så jag provade kontakta Epics support som dock bekräftade att det var den mailen till kontot och deras svar kom fram till mig. De skrev dock att de manuellt provat skicka en verifiering,, men den har inte kommit fram.

Jag ska höra med mailleverantören om de kan ha filtrerats bort innan det kommer till de loggar jag kan se på webben. Men varför skulle visa mail komma fram medans andra inte ens verkar skickas?