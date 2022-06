När är det mest ekonomiskt fördelaktigt att köpa bil

Sen kan man diskutera huruvida det är mer värt att köpa en splitterny bil var 5:e år än att äga en bil en lång tid eller köpa begagnat. Jag ser inte hur ett nytt bilköp var 5:e år är mer lönsamt än att köpa begagnat eller behålla bilen längre eftersom man alltid förlorar mest pengar de första åren och det är de åren du vill att man ska upprepa.

Har redan råkat förvandla detta till en finanstråd så jag ska släppa det här ämnet, men kan tycka att just det här tänker mot nytt vs begagnat, och billån vs behålla grejorna är relevant för att jag tror att många av de som läser här, inklusive jag själv, normalt sett inte köper splitternya bilar. Det är rätt få förunnat att ha råd att gå och köpa en ny bil för 700k även om man sparar en del på förbrukning. Därför är det lätt att man förblindar sig över tänk om att alltid köpa nytt och att byta ofta och så.