Begränsat till 100/100?!?!

Hej!

Nyss flyttat och skaffat 1000/1000 fiber via telenor, så jag kör deras senaste router.. ända problemet är att jag får bara ut 97/97 borta vid min stationära om jag kör via racksen förra ägaren satt in, så det är kopplat

Fiberuttag-router

Sen från routern en kabel till racksen bakom soffan, och sedan en kabel från dator till racket bakom datorn, mellan rack #1 (soffa) och rack 2 (dator) så är det kopplat med en cat6 kabel, sen kör jag cat 5E resterande.

Det som sitter är dessa, så hur kan jag vara begränsad? Gäller endast om jag kör via dom, kör jag direkt från router till dator får jag ut normalt...

https://ibb.co/mRTS8pw