Efter ny bredbandsleverantör (Bahnhof) kan ej återinstallera skrivare trådlöst

Hej Sweclockers,

Några tips på varför jag ej lyckas att trådlöst återinstallera skrivare HP Deskjet? Kan få utskrifter med USB-kabel.

Efter bytt bredbandsleverantör från Telenor till Bahnhof lyckas EJ med installera/få igång min skrivare HP DeskJet 3700 Series trådlöst.

Jan 2022

Windows 11 21/1 2022

Innan vi bytte till Bahnhof hade vi i föreningen bredband hos Telenor och skrivaren fungerade helt ok. Så problemet uppstod efter vi gått över till Bahnhof.

Skrivare: HP Deskjet 3700 (3762). Lägsta systemkrav Windows : XP till Windows 10. Windows 11 listas ej.

Min dator ASUS är drygt ett år gammal. Skrivaren är cirka 1,5 år.

LAPTOP-A1QLI74Q

4,00 GB (3,45 GB går att använda)

AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.60 GHz

64-bitars

Windows 11 Home

Det har framgått i installationstext HP att man använda 2,4 G för installation av HP Deskjeten och det har jag gjort.

Har installerat HP Smart och det fungerar INTE. Fick via HP Community, privatperson, förslag på annat sätt att installera än HP Smart, fick en länk. Fungerade inte.

Har avinstallerat HP Smart, har försökt via HPScanDoctor men det funkar ej.

MIN FRÅGA till er med mer kunskap:

Är det läge att deleta/ta bort diverse ”HP-skräp” jag hittat? Och börja om från scratch?

C: Program/HPPrintScanDoctor

C: Program/HP/HPDeskJet 3700 series:Bin, DriveStore: HPRestStub, 4PWinUSBStub, NGScanDriver, YetiV4

C: Program(X86)/HP:Common HPDestPlgln

Kan Windows 11 ha med saken att göra?

Mvh Aurealynx