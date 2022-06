Fodral/väska till träning?

Tjo gott folk

Har ett problem att jag måste ha någon slags armband/väska you name it till träning.

Har testat sportarmband men går ej när jag t.ex lyfter vikter pga då stryper den armen eller om den sitter löst så glider den av.

Och det blir omständigt att hela tiden bära runt på den löst.

vet inte hur jag ska lösa den biten.

Förslag ?

Gäller Samsung S22 Ultra