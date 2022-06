Apple håller låda klockan 19:00

Mycket av kritiken jag hade emot M1 så har andra tillverkare hakat på och gjort exakt samma sak. Vilket leder till att jag ännu mindre tror att Apple kommer lösa det.

Det jag vill ha:

Fler usb c portar

Utbytbar ssd och ram

Enkelt att köra med 2st externa skärmar utan något krångel som en adapter.

Enklare och billigare 15,6-16". Att man vill ha denna storlek har inte något alls att göra huruvida man vill ha bättre prestanda. Det är två helt skilda saker. Man kan vara en äldre person som endast vill ha en dator för att kolla på facebook, men tycker att 13/14" är för liten

Sedan är det lite smaksaker. Jag kände på en macbook i butik och tyckte det kändes väldigt udda med ett megatstort touchad. som leder till att tangentbordet kändes ligga väldigt långt in, man kanske vänjer sig med detta.

När det gäller iPad så tycker jag att iPad air 2022 egentligen bara har ett enda problem som borde gå lösa. Och det är att den kostar 7500kr utan något tillbehör, en sådan dyr surfplatta vill man nyttja till max, men ska man ha tangentbord, penna etc och vad dyrt det blir.

Då är frågan vad har Apple för billigare alternativ? Jo en iPad med gigantiska ramar och lightingport. Där jag vill att de ska göra den vanliga iPaden till något mellanting.

Behåll processorn, stoppa in usb c och minska ramarna och jag köper en sådan på releasedagen om priset är runt 4000kr.

*edit*

Jag tror dock inte Apple släpper en bättre iPad standard med mina önskemål för det skulle säkerligen få folk att välja denna billigare i högre grad än den dyra. Då jag tror det är ytterst få som beklagar sig på oj vad seg orginal iPaden är. Utan mer att de vill att den utseendemässigt ska se ut som en iPad Air.