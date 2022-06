Angående "enkel" CSS

Hej,

jag är en total nybörjare på CSS men har försökt läsa på w3schools om hur jag ska göra och till viss del fått till det jag vill med denna kod:

/* custom header nr1*/

.overlay-gradient::before {

background: transparent;

}

.overlay-gradient::after {

background: #3e59fe;

opacity: .5;

mix-blend-mode: multiply;

}

/* custom header nr2*/

section.page-header-bg {

padding-top: 282px;

padding-bottom: 40px;

}

section.page-header-bg::after {

background: #3e59fe;

opacity: .5;

mix-blend-mode: multiply;

}

____________________

Men jag har fortfarande problem att det ligger någon mer effekt på bilderna i header. Så jag undrar om jag kan ta bort denna effekt med hjälp av custom CSS i mitt wordpress-tema.

Temaskaparen skrev såhär när jag frågade om vad för effekt som är aktiv: "overlay-gradient:before has a dark layer overlay and the :after has the gradient overlay, other than that there is no other effect added."

Någon som kan hjälpa mig?

Med vänlig hälsning,

Flamur