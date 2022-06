Ideer vad som kan orsaka 30 tecken max i ezstream?

Hej på er,

Sitter och meckar lite med Docker och Ezstream som är ett program för att streama musik till en server som exempelvis icecast.

Allt funkar bra men förstår inte mig på varför det verkar finnas en 30 karaktärsspärr i metadatan, har testat flera olika versioner och ezstream och även verifierat att libtag är installerad med mera, finns ingen som helst dokumentation så det är svårt att förstå vad som blir fel.

Vilket fall som helst såhär beter sig buggen

Metadata som outputtas är "artist - titel"

Om artist eller titel är mer än 30 karaktärer så repeterar den titeln.

Exempel:

My artist name here - This is a title that is longer than 30 characters therefor it will not be correct

blir:

My artist name here - This is a title that is longerMy artist name here

Som ni ser så direkt när titeln överskrider 30 karaktärer så printar den artisten direkt efteråt, så länge det är under 30 karaktärer funkar det fint.

Jag vet att problemet ligger i ezstream för man ser hur den printar datan direkt i loggen där och det är fel redan där så det är inte icecast som inte beter sig.

Jag är ingen expert men vad tror ni detta beror på? Vad kan det vara som orsakar detta? Kanske nån charset som limiterar till 30 eller något? Finner det så konstigt att alla olika installationer av jag testat alla resulterar i exakt samma fel men hittar ingen annan som haft felet på nätet förut så måste vara något jag missat. Long shot att någon kan lösa detta men det kanske ger mig nån ide om ni vet något