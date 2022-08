SSD tas inte upp av datorn medan M.2 är inkopplad

Skrivet av Affeltrucken: Min dator upptäcker ingen SSD disk även om den är inkopplad och har funkat innan. Den funkar även med mekaniska diskar, men inte med SSDn. SSDn tas inte alls tas upp av datorn. Då menar jag varken BIOS eller Windows diskhantering eller enhetshantering. Det måste ha något att göra med att NVMe:n är inkopplad, då detta problemet uppstod när jag installerade den, men jag skulle gärna vilja ha tillgång till båda samtidigt. Hur gör jag? Jag har testat att byta SATA-port/kabel, men även kopplat in mekanisk disk med samma port och kablar och den funkar. Jag misstänker att det är någon inställning i BIOS eller något problem med mitt moderkort, eller så är det bara att mitt moderkort inte tillåter både NVMe och SSD samtidigt? Specs: Gigabyte Z97X-Gaming 3

NVMe - Kingston NV1 250GB

SSD - Kingston A400 120GB Gå till inlägget

Jag antar att du inte läst manualen och därför kopplat fel för sataportar stängs av om du ansluter en M.2 enhet.

M.2, SATA Express, and SATA3 4/5 connectors can only be used one at a time.

The SATA3 4/5 connectors will become unavailable when an M.2 SSD is installed.

https://download1.gigabyte.com/Files/Manual/mb_manual_ga-z97x...