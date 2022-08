Köpt en dator på Indiegogo - hjälp mig, är den kass? 🤓

Hej

Fick feeling efter att ha läst massor om GDP Win Max 2 och hoppade på tåget på indiegogo. Den gick på ca 10500kr. Jag som inte kan något om processorkraft och speciellt inte Asus undrar om det är idiotisk att köpa en sån här? Betalar jag bara för att den ska vara mini?

För samma peng, får jag en bättre ”vanlig” laptop som går att spela på och kanske ännu bättre?

Hjälp mig 🤓 storleken är egentligen inte så viktig. Mest kul med ny teknik och prylar.

” WIN Max 2( AMD Ryzen 7 6800U version ), which comes standard with a 1TB M.2 NVMe 2280 SSD and 16GB LPDDR5 6400 MT/s storage. ”

Länk till indiegogo-kampanjen