Smart styrning av laddning/underhåll av batterier i elmoped.

Blir långt för att kunna beskriva situationen.

Vi har en Flakmoped MGB Delivery med framhjulsdrift.

Den drivs av 5st seriekopplade 12v AGM-batterier på 45Ah. Laddaren är dåligt märkt men har nära noll intelligens, dvs möjligt att överladda. Använder apparatkabel med hona till laddkontakt på mopeden, gissar på 60v specad till 45Ah. Laddaren är superlätt och känns som extremt dålig kvalitet.

Mopeden finns året runt på sommarbostaden på västkusten. Det finns inga möjligheter till inomhusförvaring. Det kan ta flera månader mellan besöken dit på vinterhalvåret.

Den som "öppnar" och "stänger" för vinter är min mor som inte klarar att lyfta batterierna, de sitter dessutom lite krångligt till.

2 batterier har gett upp efter drygt ett år så vi vill ha full kontroll på deras status året runt.

Ett alternativ är tre lägen sommar, höst/vår samt vinter.

Under sommaren skulle vi vilja försäkra oss om att inte batterierna laddas om de är varmare än 25 grader. Batterierna måste sitta i moppen seriekopplade och ladduttaget måste användas.

Under höst/vår behöver vi automatisk/timerbaserad och temperaturreglerat påslag av laddaren. Temp skall vara mellan 10 och 20 grader, skall gå att övervaka remote (internet finns). Bonus om man kan se laddstatus (det kan man inte med "originalladdaren").

På vintern kan vi tänka oss att plocka ur batterierna och ställa dessa i en uppvärmd bod där de kan kopplas parallellt till en 12v laddare som klarar minst 225Ah stora 12v-batterier, ex CTEK PRO 25S. Förslag på smidigt kabellösning är önskvärt.

Ett önskvärt alternativ är en One Size Fits all där mopeden förses med en smart laddlösning som håller koll på batteritemperatur och laddstatus, då kan man tänka sig att acceptera laddning vid 5c, det är sällan kallare än så i perioder längre än en månad, det är på en ö. Övervakningsbart och manuell override. Kanske kan kombineras med någon enklare värmare på vintern.

Det är ju också möjligt men inte önskvärt att isolera "carporten" den står i, moppen får precis plats idag så det kommer bli tight.

Har du en smartare lösning/förslag/tips?