Seagate One Touch Desktop HUB bra???

Hej!

Jag har en simpel fråga, är Seagate One Touch Desktop HUB en bra extern disk?

Jag funderar på att köpa en på 6TB från Computersaelg ( https://www.computersalg.se/i/7570107/seagate-one-touch-with-... ) men hittar inte så värst mycket recensioner osv. om just den.

Jag ska mest använda den för att ha en backup av min dator, lagra GoPro material och lagra spel filer som jag inte använder just nu så säkerheten är viktigast för mig.

Är det någon här som har en?