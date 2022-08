Aktiverad 250/250 mbit men får bara ut 100/100 via datorn men får ut 250/250 på mobilen.

Tack för era snabba svar! Så vad jag gjorde va (om någon hamnar i samma sits): Testade sladden som gick in i routern direkt in i datorn (hade tidigare testat sladden som gick från routern till datorn direkt in i uttaget och då hade de inte funkat). Men andra sladden som gick från början från uttaget in i routern funkade (blev 1000/1000mbit på datorn). Så hade 2 andra internet sladdar här hemma så testade en av de och allt funkar som de ska nu.

https://gyazo.com/b224fcbf528d6b475d88f239faa5afeb

Imponerad över de snabba svaren här, uppskattas nå enormt!