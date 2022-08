Postnord Importpaket

Detta är egentligen mer av nyfikenhet än att det skulle vara något större bekymmer som jag ställer denna fråga.

Bakgrund. Jag köpte en grej på ebay från en privatperson, betalade ebays automatiska VAT-tillägg, men det fastnade ändå i tullen och jag fick besked om att jag behövde betala importmoms och någon övrig kostnad. Lite surt men inga stora pengar så visst. Efter att jag betalat tog jag iaf kontakt med ebay som förefaller villiga att betala tillbaka om jag betalat moms dubbelt, so far so good. De behövde dock få in bevis på att paketet faktiskt levererats, dels ett foto på paketet men även något besked från i det här fallet Postnord om att de har levererat det.

Det borde väl vara enkelt, skärmbild från Postnords spårningssida med status levererat borde väl räcka? Det kanske det hade men nu kommer det egentliga problemet. Jag fick paketet levererat i lådan för över en vecka sedan, men Postnord har själva ingen info om att de levererat det till mig. När jag söker anges det oförändrat som under hantering, jag har även ringt men de kan inte hitta någon info om att det faktiskt levererats till mig utan i deras system har de fortfarande paketet, någonstans.

Så frågan är egentligen (till slut), om nu Postnord inte kan plocka fram något som visar att de levererat paketet kan jag då hävda att de slarvat bort det? (För de kommer såklart aldrig att hitta det hos sig). Inte för att jag vill ha någon ersättning för det ”borttappade” paketet utan för att de kanske gör en ansträngning och tar fram något som visar att de skickat det redan.