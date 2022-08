Batterimetallen litium kan giftklassas

Det här är den biten som det talas ganska lite om, dvs. alla batterier i elbilar och liknande. Miljöpåverkan och vart det utvinns t.ex.

Key minerals

The price of cobalt increased 63% in 2021 to average $51,000/tonne. Similarly, lithium carbonate prices rose 58% to average $11,000/tonne. So far in 2022, mineral prices have continued to surge.

Lithium production rose sharply by 27%, Cobalt output was up by only 4%.

