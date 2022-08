Trasig power supply till LG 27GL850

Skrivet av Kent: Går inte att sätta dit en ny kontakt? "Sladden från vägguttaget kopplas in i 3 "pins"? i min AC-adapter, på bilden verkar det endast vara 2 "pins"."

Din har jord, andra är ojordat. Observera att https://www.duracelldirect.se/ är ett engelsk företag, dvs. det kan tillkomma tull/moms/avgift vid import. Gå till inlägget

Tack för snabbt svar. Det är inte sladden som går från vägguttaget in i AC-adaptern som är trasig (som enkelt hade kunnat bytas ut), utan sladden som går från AC-adaptern till skärmen, med en rund liten kontakt. Denna verkar sitta fast i AC-adaptern och blir därmed svårare att byta ut, hade jag haft en lödkolv hade jag testat att löda ihop kontakten igen men no such luck.

Tack för heads-upen på att duracelldirect är engelskt, men i nuläget verkar det vara min enda chans konstigt nog.