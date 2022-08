"I Minecraft finns inte rätt eller fel..."

Nu ska jag gå in och griefa på en Minecraft-server och när admin blir sura så säger jag "Men Sweclockers sa..."

Nej, det var ett dåligt skämt, glöm det.

Väldigt intressant med A.I och kul att utvecklingen går framåt med stora steg inom det just nu. Min dröm är dock att denna typ av A.I kan användas i vanliga strategispel som en singleplayer-motståndare (t.ex. Starcraft, Warcraft, Age of Empires, etc), det hade varit roligare än att spela online mot randomfolk tycker jag. Eller varför inte coopa med vänner i DotA mot ett lag med 5 A.I-spelare av denna typ. Hade som sagt varit riktigt kul.

Tyvärr verkar det som att tekniken för att låta alla spelare använda denna typ av A.I inte finns ännu